أمرت نيابة الرمل أول الجزئية بالإسكندرية بحبس زوج لاعبة الجودو دينا علاء 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

تفاصيل قتل دينا علاء لاعبة الجودو

دينا علاء كانت قد تُوفيت في منتصف أغسطس الماضي إذ تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث إطلاق نار داخل شقة بمنطقة جناكليس، أسفر عن وفاة دينا علاء وإصابة زوجها بطلق ناري، حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة تحت حراسة أمنية مشددة.

وأمرت النيابة بحسبه بعدما استجوبته بصورة رسمية عقب استقرار حالته الصحية وخروجه من العناية المركزة.

من هي دينا علاء لاعبة الجودو ؟

دينا صاحبة الـ 30 عامًا كانت قد مارست لعبة الجودو بنادي سموحة السكندري ثم اتجهت للتدريب بالنادي ذاته.

وشاركت دينا علاء بعدد من البطولات للعبة الجودو.

دينا علاء توقفت عن ممارسة لعبة الجودو واتجهت خلال الفترة الأخيرة قبل وفاتها لتكون مؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي باستعراض المنتجات الطبيعية للعناية بالجسد عبر حسابها بمنصة تيك توك.

ورُزقت لاعبة سموحة الراحلة من زوجها شريف بطفلين وهما آدم وآسر.



زوج دينا علاء

زوج دينا علاء تم اتهامه بقتلها إذ استمعت النيابة إلى عدد من شهود العيان الذين أكدوا حسن سمعة المجني عليها وتفانيها في رعاية طفليها. وأفاد أحد الجيران بسماع مشادة صباح يوم الجمعة، أعقبها صوت إطلاق نار وصراخ الأطفال، قبل أن يكتشف الجريمة داخل الشقة.

وأظهرت المعاينة الأولية وجود جثة المجني عليها ملقاة على أرضية الشقة، مصابة بثلاث طلقات نارية أُطلقت من مسافة قريبة، فيما عُثر على زوجها بجوارها مصابًا وبجواره السلاح المستخدم في الجريمة فيما تشير التحريات إلى وجود خلافات زوجية سابقة، وأن المجني عليها كانت أمًا لطفلين توأم.

