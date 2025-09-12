مباريات الأمس
الظهور الأول المتوقع لعمرو وردة مع فريقه الجديد لاريسا اليوناني

07:39 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
أعلن نادي لاريسا اليوناني بوقت سابق من اليوم الجمعة التعاقد مع اللاعب المصري عمرو وردة في صفقة انتقال حر.

موعد مباراة لاريسا المقبلة

ومن المقرر أن يحل فريق لاريسا عند السادسة من مساء يوم الأحد المقبل ضيفًا على نظيره أستيراس تريبوليس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري اليوناني.

ولكن لم يكشف النادي اليوناني موقف عمرو وردة ومدى جاهزيته البدنية للمشاركة خلال المباراة التي قد لا تشهد بنسبة كبيرة ظهوره الأول.

وحال جاهزية اللاعب ربما يكون ظهوره الأول مع لاريسا في بطولة الكأس حين يحل الفريق ضيفًا على نظيره ماركو عند الرابعة عصر يوم الأربعاء 17 سبتمبر الجاري.

وكان لاريسا قد استهل موسمه بخسارة في الجولة الأولى من الدوري اليوناني بهدف نظيف على يد مستضيفه باوك قبل التعادل في الجولة الثانية بهدف لمثله مع ضيفه كيفيسيا.

وسبق وتواجد عمرو وردة مع فريق لاريسا اليوناني في موسم 2019/2020، للاطلاع على ماقدمه مع الفريق حينها.. اضغط هنا

عمرو وردة لاريسا اليوناني نادي عمرو وردة الدوري اليوناني
