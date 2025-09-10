مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

3 6
02:30

كولومبيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

جميع المباريات

من الدوري الإسباني.. مدرب المنتخب يكشف انضمام وجه جديد في صفوف الفراعنة

01:55 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

أكد محمد عبد الواحد المدرب العام لمنتخب مصر، أن هناك تواصل مع هيثم حسن لاعب فريق أوفييدو الإسباني من أجل تواجده في المعسكر المقبل لمنتخب مصر

وقال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "هيثم حسن لاعب أوفييدو الإسباني سيتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل وإبراهيم حسن يعمل على إنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة باللاعب".

وأضاف: "هناك تواصل مع اللاعب هيثم حسن واللاعب سينضم لمعسكر المنتخب قريبا وهناك أيضا تواصل مع جميع اللاعبين مزدوجي الجنسية".

وواصل: "فاضل تكة واحدة على التأهل ولاعبي بوركينا فاسو أشادوا بلاعبي منتخب مصر والتعادل ليس في صالحهم ولكننا لم نتأهل رسميا بعد مازال أمامنا مباراتين هامتين ولم نلعب على التعادل أمام بوركينا فاسو وكل مباراة لها ظروفها ولم نكن محظوظين بسبب حالة الطقس".

وتابع: "ما الفائدة في فتح الملعب واستقبال أهداف ونخسر في النهاية ماذا كان سيحدث وقتها ولم نشعر بالتربص من البعض، ولكن الجهاز كاملا مصري ونحظى بدعم من الجميع رغم وجود انتقادات ولكن الانتقادات السلبية غير مقبولة ولم ننظر لهذه الأشياء ونقدم مستوى جيد مع المنتخب حتى هذه اللحظة".

منتخب مصر هيثم حسن محمد عبدالواحد معسكر منتخب مصر كأس العالم 2026
