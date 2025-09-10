مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

3 6
02:30

كولومبيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

0 0
02:30

أوروجواي

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

بعد انتهاء الأجندة.. الزمالك يستعيد 9 لاعبين قبل مواجهة المصري

12:21 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

فريق الزمالك

كتب- محمد خيري:

تقرر أن يعود اللاعبين الدوليين لتدريبات الفريق الأول لنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء التوقف الدولي.

وتواجد 9 لاعبين من نادي الزمالك، في المنتخبات الوطنية المختلفة، خلال فترة الأجندة الدولية التي انتهت أمس الثلاثاء.

حيث تواجد كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا للانضمام للمنتخب الأول، و محمود حمدي الونش وعمر جابر وناصر منسي للتواجد مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

في حين يتواجد محمد السيد في معسكر منتخب مصر للشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم، والثنائي أدم كايد وعمر فرج في منتخب فلسطين.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة المصري البورسعيدي، يوم السبت المقبل، 13 سبتمبر، على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

