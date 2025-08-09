مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 1
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

ايفرتون

0 0
17:00

روما

مباريات ودية -أندية

ليدز يونايتد

0 1
17:00

ميلان

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

مصدر برابطة الأندية يكشف موقفهم من هتافات جماهير الزمالك بمواجهة سيراميكا (خاص)

05:40 م السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك
  • عرض 11 صورة
    الزمالك
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وسيراميكا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر برابطة الأندية المصرية عن موقفهم من هتافات جماهير نادي الزمالك ضد أحمد سيد "زيزو" لاعبهم السابق الذي انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى صفوف الأهلي بعد نهاية تعاقده.

جماهير الزمالك وجهت هتافات ضد زيزو خلال مباراتهم مساء يوم أمس الجمعة أمام نظيرهم سيراميكا كليوباترا في مستهل مشوارهما بالموسم الجديد من الدوري 2025/26 والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:" سيتم تطبيق اللائحة بعد السباب الجماعي من جماهير الزمالك ضد زيزو، بتغريم الزمالك 100 ألف جنيه".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

اقرأ أيضًا:
رئيس الزمالة السوداني لمصراوي: "نبوءتي تحققت.. وكنت أتمنى مواجهة الزمالك بالمجموعات"

مدير الكرة في الزمالك يعلق على غضب شيكوبانزا خلال مباراة سيراميكا كليوباترا (خاص)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا هتاف جماهير الزمالك ضد زيزو زيزو الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري