كتب ـ أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر برابطة الأندية المصرية عن موقفهم من هتافات جماهير نادي الزمالك ضد أحمد سيد "زيزو" لاعبهم السابق الذي انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى صفوف الأهلي بعد نهاية تعاقده.

جماهير الزمالك وجهت هتافات ضد زيزو خلال مباراتهم مساء يوم أمس الجمعة أمام نظيرهم سيراميكا كليوباترا في مستهل مشوارهما بالموسم الجديد من الدوري 2025/26 والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:" سيتم تطبيق اللائحة بعد السباب الجماعي من جماهير الزمالك ضد زيزو، بتغريم الزمالك 100 ألف جنيه".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

