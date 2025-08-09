مباريات الأمس
هدف عالمي ولقطة طريفة لحسام حسن.. ملخص مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري (صور وفيديوهات)

01:21 ص السبت 09 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

تمكن نادي الزمالك أمس من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريق، على ستاد "هيئة قناة السويس"، في الجولة الأولى بالدوري.

ومباراة الزمالك وسيراميكا، هى المباراة الرسمية الأولى للمدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، على رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك.

وكان فخري لاكاي لاعب سيراميكا كليوباترا بإمكانه افتتاح أهداف المباراة مبكرا لصالح فريقه، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة، مع بداية شوط المباراة الأول وبالأخص في الدقيقة 3 من المباراة.

وفي الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، كاد محمد شحاتة أن يفتتح أهداف الزمالك بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكنها تصطدم بدفاع سيراميكا وتخرج إلى ركلة ركنية.

وبحلول الدقيقة 83 سجل ناصر ماهر هدف الزمالك الأول في المباراة، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، تسكن شباك سيراميكا مسجلا أول أهداف الفارس الأبيض في الموسم.

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، سجل محمد شحاتة هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع للمباراة، بعد تسديدة من قبل وسط الملعب، مسجلا أحد أفضل أهداف الموسم حتى الآن.

وشهدت مباراة أمس بين الفارس الأبيض وسيراميكا، تواجد المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن في اللقاء، لمتابعة أداء لاعبي الفريقين.

ولفت حسام حسن الأنظار بشكل كبير في مباراة أمس، بعدما التقطته عدسات الكاميرات وهو يشرب الشاي في كوب واحد مع مساعده طارق سليمان.

