كتب - يوسف محمد:

تمكن نادي الزمالك أمس من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريق، على ستاد "هيئة قناة السويس"، في الجولة الأولى بالدوري.

ومباراة الزمالك وسيراميكا، هى المباراة الرسمية الأولى للمدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، على رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك.

وكان فخري لاكاي لاعب سيراميكا كليوباترا بإمكانه افتتاح أهداف المباراة مبكرا لصالح فريقه، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة، مع بداية شوط المباراة الأول وبالأخص في الدقيقة 3 من المباراة.

العارضة تنقذ الزمالك من هدف مبكر لـ سيراميكا كليوباترا ⚽️ pic.twitter.com/ULRfYYufZN — ON Sport (@ONTimeSports) August 8, 2025

وفي الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، كاد محمد شحاتة أن يفتتح أهداف الزمالك بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكنها تصطدم بدفاع سيراميكا وتخرج إلى ركلة ركنية.

السولية يتألق ويمنع هدف مؤكد للزمالك من تسديدة محمد شحاتة ⚽️ pic.twitter.com/z4bDT4C8ki — ON Sport (@ONTimeSports) August 8, 2025

وبحلول الدقيقة 83 سجل ناصر ماهر هدف الزمالك الأول في المباراة، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، تسكن شباك سيراميكا مسجلا أول أهداف الفارس الأبيض في الموسم.

بطريقة رائعة.. ناصر ماهر يوقع على أول أهداف الزمالك في دوري NILE هذا الموسم 🏹 ⚽️ pic.twitter.com/4pfczM23LK — ON Sport (@ONTimeSports) August 8, 2025

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، سجل محمد شحاتة هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع للمباراة، بعد تسديدة من قبل وسط الملعب، مسجلا أحد أفضل أهداف الموسم حتى الآن.

هدف الموسم⚽️.. من نص الملعب محمد شحاتة يضيف الهدف الثاني للزمالك في مرمى سيراميكا كليوباترا 🏹 pic.twitter.com/uSeFwHYloq — ON Sport (@ONTimeSports) August 8, 2025

وشهدت مباراة أمس بين الفارس الأبيض وسيراميكا، تواجد المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن في اللقاء، لمتابعة أداء لاعبي الفريقين.

ولفت حسام حسن الأنظار بشكل كبير في مباراة أمس، بعدما التقطته عدسات الكاميرات وهو يشرب الشاي في كوب واحد مع مساعده طارق سليمان.

أقرأ أيضًا:

شاهد بالفيديو هدف محمد شحاته للزمالك في مرمى سيراميكا كليوباترا



"غير منطقي".. الأهلي يرفض طلب مروان عطية (خاص)





