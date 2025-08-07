مباريات الأمس
لم يصل القاهرة.. كيف استخدام الزمالك الذكاء الاصطناعي للإعلان عن صفقته الجديدة؟

09:32 ص الخميس 07 أغسطس 2025
    خوان ألفينا بيزيرا (5)
    خوان ألفينا بيزيرا (2)
    خوان ألفينا بيزيرا (1)
    استخدام الذكاء الاصطناعي في إعلان صفقة الزمالك الجديدة_Easy-Resize.com
    خوان ألفينا بيزيرا (3)
كتبت-هند عواد:

أعلن الزمالك صفقته الأخيرة خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بضم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا من فريق اوليكساندريا الأوكراني، وذلك بمقطع فيديو ظهر فيه اللاعب داخل الطائرة، ومن المفارقات أن البرازيلي لم يصل القاهرة حتى الآن.

وتأخر الزمالك في إعلان آخر صفقاته، لضرورة رحيل أحد اللاعبين الأجانب من قائمة الفريق، حتى يتعاقد مع لاعب جديد، ومع انتقال أحمد الجفالي إلى أبها السعودي، تعاقد الأبيض مع ألفينا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو ظهر فيه اللاعب مرتديا قناع من داخل طائرة، تحلق فوق الأهرمات، وبمجرد وصوله رفع القناع، قائلا: "احنا الملوك، احنا الزمالك".

ووفقا لما كشف مصدر لمصراوي، لم يصل خوان ألفينا إلى مصر حتى الآن، بالتالي لم يكن هو الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو الإعلان عن الصفقة.

ولكشف هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو، رغم عدم وصول اللاعب إلى القاهرة، استخدم مصراوي أداة " thedetector "، لتحليل المقطع وكشف نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي.

استخدام الذكاء الاصطناعي في إعلان صفقة الزمالك الجديدة_Easy-Resize.com

وتبين أن مقطع الفيديو مشابه لمقاطع الفيديو المعروفة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ووصلت نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي إلى 100%.

كيف أثرت صفقات الزمالك الجديدة على الفريق تسويقيا؟

3 لاعبين فلسطينيين يزينون قائمة الزمالك في الموسم الجديد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوان ألفينا بيزيرا خوان ألفينا صفقة الزمالك الجديدة الذكاء الاصطناعي في صفقة الزمالك الجديدة الزمالك
