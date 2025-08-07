كتبت-هند عواد:

أعلن الزمالك صفقته الأخيرة خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بضم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا من فريق اوليكساندريا الأوكراني، وذلك بمقطع فيديو ظهر فيه اللاعب داخل الطائرة، ومن المفارقات أن البرازيلي لم يصل القاهرة حتى الآن.

وتأخر الزمالك في إعلان آخر صفقاته، لضرورة رحيل أحد اللاعبين الأجانب من قائمة الفريق، حتى يتعاقد مع لاعب جديد، ومع انتقال أحمد الجفالي إلى أبها السعودي، تعاقد الأبيض مع ألفينا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو ظهر فيه اللاعب مرتديا قناع من داخل طائرة، تحلق فوق الأهرمات، وبمجرد وصوله رفع القناع، قائلا: "احنا الملوك، احنا الزمالك".

ووفقا لما كشف مصدر لمصراوي، لم يصل خوان ألفينا إلى مصر حتى الآن، بالتالي لم يكن هو الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو الإعلان عن الصفقة.

ولكشف هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو، رغم عدم وصول اللاعب إلى القاهرة، استخدم مصراوي أداة " thedetector "، لتحليل المقطع وكشف نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتبين أن مقطع الفيديو مشابه لمقاطع الفيديو المعروفة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ووصلت نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي إلى 100%.

