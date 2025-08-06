مباريات الأمس
شيكابالا يدعم الطفل "على" المصاب بالضمور العضلي (صورة)

10:33 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
background

كتب- محمد عبدالهادي:

قام اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك السابق، بدعم الطفل على المصاب بمرض الضمور العضلي الشوكي، وذلك عبر حسابه الرسمي فيسبوك.

ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طريقة التبرع للطفل على المصاب بالضمور العضلي، وذلك ضمن حملة الدعم التي قام بها عدد من لاعبين كرة القدم خلال الساعات الماضية.

حيث قام عدد من لاعبو النادي الأهلي أيضًا من نشر طريقة التبرع للطفل عبر حساباتهم الرسمي، وذلك بسبب مرضه النادر الذي تعرض له.

ويُعاني الطفل "علي" من مرض نادر وخطير يتطلب الحصول على حقنة علاجية قبل يوم 8 أغسطس الجاري، إذ تُعد بمثابة طوق النجاة لحالته، وتصل تكلفتها إلى ملايين الجنيهات، ما دفع الأسرة إلى إطلاق حملة تبرعات لإنقاذه قبل فوات الأوان.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا الطفل على
