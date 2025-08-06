قبل مواجهة الزمالك.. صفقات سيراميكا كليوباترا خلال الانتقالات الصيفية

كتبت-هند عواد:

دعم سيراميكا كليوباترا صفوفه بـ8 صفقات، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، قبل انطلاق الموسم الجديد الذي يفتتحه بمواجهة الزمالك، في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويفتتح سيراميكا كليوباترا مشواره في الدوري المصري موسم 2025-2026، بمواجهة الزمالك، في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل.

وتعاقد سيراميكا كليوباترا مع 8 لاعبين وهم، أحمد سمير لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، فخري لاكاي، عمرو السولية، كريم نيدفيد، الحارس محمد طارق، كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح، محمد المغربي.

