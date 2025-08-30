مباريات الأمس
نتائج مباريات أمس الجمعة في دوري المحترفين المصري

06:15 ص السبت 30 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

أقيمت، أمس الجمعة الموافق 29 أغسطس، عدة مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين المصري، والتي شهدت قدرا كبيرا من الندية والإثارة، إلى جانب تسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز نتائج اليوم فوز فريق مسار على الترسانة، وفوز فريق الإنتاج الحربي على المنصورة.

نتائج مباريات أمس الجمعة في دوري المحترفين المصري

المنصورة ضد الإنتاج الحربي - (0-2)

بروكسي ضد أسوان - (1-0)

بلدية المحلة ضد طنطا - (2-3)

الترسانة ضد مسار - (0-1)

نتائج مباريات الدوري الدرجة الثانية دوري المحترفين المصري دوري الدرجة الثانية مباريات الدرجة الثانية
