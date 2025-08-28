مباريات الأمس
"التفاوض مخدش ساعة".. مصراوي يكشف تفاصيل تجديد عقد لاعب الأهلي

01:27 م الخميس 28 أغسطس 2025
كتب- مصراوي:

أنهت إدارة الكرة بالنادي الأهلي إجراءات تجديد عقد كريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن محمد يوسف المدير الرياضي عقد جلسة مع عمر ناجي وكيل اللاعب، ولم تستغرق سوى ساعة شهدت توقيع كريم فؤاد علي العقود بشكل رسمي لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف المصدر: "عمر ناجي وكريم فؤاد لم يكن لهم أي شروط أو قيود ووقع اللاعب علي عقود التجديد بعد قناعة كاملة نتيجة الجلسة التي عقدها معهم محمد يوسف".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها بعد غد السبت في الجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري.

وكان النادي الأهلي تعادل في المباراة الماضية أمام غزل المحلة سلبيا دون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المحلة، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كريم فؤاد الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي تجديد عقد كريم فؤاد
