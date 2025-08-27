مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس كاراباو

جريمسبي تاون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

فنربخشة

دوري أبطال أوروبا

كوبنهاجن

- -
22:00

بازل

جميع المباريات

إعلان

رئيسًا لناد وتكريم من بنك.. ماذا يفعل شيكابالا بعد اعتزاله؟

02:14 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا وعصام الحضري (4)
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا وعصام الحضري (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا وعصام الحضري (3)
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا وعصام الحضري (1)
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا يساند الزمالك في مباراة المقاولون (1)
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا يساند الزمالك في مباراة المقاولون (2)
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا يساند الزمالك في مباراة المقاولون (1)
  • عرض 25 صورة
    حلقة اعتزال شيكابالا 5_Easy-Resize.com
  • عرض 25 صورة
    حلقة اعتزال شيكابالا 3_Easy-Resize.com
  • عرض 25 صورة
    تفاعل الجماهير مع اعتزال شيكابالا (1)
  • عرض 25 صورة
    حلقة اعتزال شيكابالا 1
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا وزوجته (1)
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا وزوجته (10)
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا وزوجته (2)
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا وزوجته (3)
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا وزوجته (3)
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا وزوجته (6)
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا وزوجته (7)
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا وزوجته (6)
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا وزوجته (8)
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا وزوجته (9)
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا وزوجته (12)
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا وزوجته (13)
  • عرض 25 صورة
    شيكابالا وزوجته (14)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يوم 4 يوليو الماضي، أعلن محمود شيكابالا، قائد الزمالك، اعتزاله كرة القدم، عندما حل ضيفًا على برنامج "الكورة مع فايق" على قناة "إم بي سي مصر 2".

وفي نفس الحلقة التي أعلن شيكابالا فيها اعتزاله كرة القدم، وقع عقدًا مع قنوات "إم بي سي" للعمل كمحلل رياضي، إلا أنها ليست الوظيفة التي اتجه لها نجم الأبيض السابق.

شيكابالا رئيسًا لنادي نيو جيزة

تولى شيكابالا منصب المدير الرياضي في نادي نيو جيزة بعد اعتزاله، وظهر في الإعلان عن بعض صفقات الفريق، قبل أن يصبح رئيسًا للنادي.

الظهور الأول لشيكابالا مع فايق

وظهر شيكابالا للمرة الأولى مع إبراهيم فايق بعد توقيع العقد مع قنوات "إم بي سي"، في حلقة أثارت جدلًا واسعًا.

وقال شيكابالا خلال تلك الحلقة: "كنت أتمنى الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2016، لكن لم نستحق بسبب بعض الأمور (مكنش ينفع ناخد البطولة وإحنا 14 لاعب وأدخل على اتنين في الأوضة ألاقيهم بيشيشوا)".

تكريم شيكابالا

كرم عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق بالزمالك والمسؤول التنفيذي الحالي في القطاع المالي بالبنك التجاري الدولي "CIB"، شيكابالا، خلال الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس النادي.

اقرأ أيضًا:

حمير هافرتز وقطط صلاح.. الوجه الآخر لنجوم كرة القدم خارج الملاعب

"العربية بقت حديدة".. 24 صورة ترصد وفاة لاعب الإكوادور في حادث مروع

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اعتزال شيكابالا ماذا يفعل شيكابالا شيكابالا الزمالك إبراهيم فايق نيو جيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته للعلمين
وفاة المنتج طارق صيام
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر