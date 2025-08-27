رئيسًا لناد وتكريم من بنك.. ماذا يفعل شيكابالا بعد اعتزاله؟

يوم 4 يوليو الماضي، أعلن محمود شيكابالا، قائد الزمالك، اعتزاله كرة القدم، عندما حل ضيفًا على برنامج "الكورة مع فايق" على قناة "إم بي سي مصر 2".

وفي نفس الحلقة التي أعلن شيكابالا فيها اعتزاله كرة القدم، وقع عقدًا مع قنوات "إم بي سي" للعمل كمحلل رياضي، إلا أنها ليست الوظيفة التي اتجه لها نجم الأبيض السابق.

شيكابالا رئيسًا لنادي نيو جيزة

تولى شيكابالا منصب المدير الرياضي في نادي نيو جيزة بعد اعتزاله، وظهر في الإعلان عن بعض صفقات الفريق، قبل أن يصبح رئيسًا للنادي.

الظهور الأول لشيكابالا مع فايق

وظهر شيكابالا للمرة الأولى مع إبراهيم فايق بعد توقيع العقد مع قنوات "إم بي سي"، في حلقة أثارت جدلًا واسعًا.

وقال شيكابالا خلال تلك الحلقة: "كنت أتمنى الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2016، لكن لم نستحق بسبب بعض الأمور (مكنش ينفع ناخد البطولة وإحنا 14 لاعب وأدخل على اتنين في الأوضة ألاقيهم بيشيشوا)".

تكريم شيكابالا

كرم عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق بالزمالك والمسؤول التنفيذي الحالي في القطاع المالي بالبنك التجاري الدولي "CIB"، شيكابالا، خلال الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس النادي.

