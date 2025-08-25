كتب- محمد خيري:

أكد محمد صبحي حارس مرمى النادي الإسماعيلي السابق، أن المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك أخطأ بالانتقال إلى الفريق الأبيض مطلع الموسم الحالي.

وقال صبحي في تصريحات مع الإعلامي سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "المهدي سليمان أخطأ بالانتقال للزمالك، وكنت أرى استمراره في الاتحاد السكندري سيكون أفضل بسبب المنافسة".

وأضاف: "محمد الشناوي سيكون حارس مرمى منتخب مصر أمام إثيوبيا رغم غيابه عن المشاركة مع الأهلي الفترة الماضية".

وانتقد محمد صبحي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في ملف الصفقات، قائلا: "هل من المعقول إن نصر أبو الحسن هو الذي يتفاوض بنفسه في الصفقات، هل نرى محمود الخطيب يفعل ذلك؟".