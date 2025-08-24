مباريات الأمس
"فأل خير للقلعة الحمراء".. ماذا يحقق الأهلي والمحلة تحت قيادة صافرة أمين عمر؟

01:58 م الأحد 24 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يتولى حكم الساحة أمين عمر مهمة قيادة مباراة الأهلي ومستضيفه غزل المحلة التي ستجمعهما عند السادسة من مساء يوم غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

ولا تعد هذه هي المرة التي يقود بها أمين عمر مباراة للأهلي بل رقم 28 إذ يمتلك لاعبو القلعة الحمراء رقمًا مميزًا بالمباريات التي يديرها إذ فاز بـ 19 مباراة وتعادلوا 6 مرات فيما تلقوا هزيمتين فقط.

وعلى الجانب الآخر قاد أمين عمر 5 مباريات لفريق غزل المحلة ولكن لم يحقق الفريق أي فوز بهم إذ تعادل في مباراتين وخسر في 3.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في الموسم الجاري من الدوري بالتعادل أمام نظيره مودرن سبورت بهدفين لمثلهما قبل الفوز في الجولة الثانية برباعية مقابل هدف أمام فاركو فيما لم يخض مباراة الجولة الثالثة وفقًا لنظام البطولة بالموسم الجاري بعدم خوض فريق مباراة الجولة بالدور الأول كون عدد الأندية فرديًا (21).

وعلى الجانب الآخر تعادل فريق غزل المحلة سلبيًا في الثلاث المباريات التي خاضها أمام البنك الأهلي، سموحة والجونة.

أمين عمر النادي الأهلي نادي غزل المحلة الدوري المصري موعد مباراة المحلة والأهلي
