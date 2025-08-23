50 ألف جنيه مصري.. عقوبات مباراة الزمالك ومودرن سبورت

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عوبات مباراة الزمالك ومودرن سبورت، التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

عقوبات مباراة مودرن والزمالك

إيقاف أرنولد أدريان يبا، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق الزمالك قيمتها 50,000 جنيه؛ وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.