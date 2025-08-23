أحمد سليمان يصرح: "الأهلي بيبص لمصلحته مش مصلحة المنتخب".. وإكرامي يرد

القاهرة - مصراوي

شهدت إحدى حلقات برنامج "اللعيب" المذاع على قناة MBC مصر، والذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي، اختلاف في وجهات النظر بين أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وشريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي الأسبق، بشأن مشاركة محمد الشناوي مع النادي الأهلي من أجل تجهيزه لمباريات منتخب مصر.

قال إكرامي:"محمد الشناوي لازم يشارك في مباراة غزل المحلة علشان يكون في كامل الجاهزية، لأنه الحارس الأول لمنتخب مصر، والمشاركة دي مهمة لمصلحة المنتخب".

من جانبه، رد أحمد سليمان معترضا على هذا المنطق، وقال:"النادي الأهلي بيبص على مصلحته بس، مش مصلحة منتخب مصر، الأهلي بيختار اللاعب اللي يخدم خطته في المباراة، مش علشان يخدم المنتخب، وفي أوقات الأهلي كان بيرفض إرسال لاعبيه للمنتخب".

وأضاف سليمان موضحًا:"في وقت مباراة منتخب مصر ضد اليابان، الأهلي رفض انضمام لاعبيه، لأن كان عنده مباراة إفريقية بعد 15 يوم، وقتها المنتخب خسر 3-0".

وعاد إكرامي للرد مؤكدا:"من وقت ما كنت بلعب في الأهلي، النادي دايما بيدعم المنتخب، وبيوفر له أفضل لاعبيه، محمد الشناوي لازم يشارك مع الأهلي علشان يكون في أفضل فورمة لمباريات المنتخب، وفي مباريات مينفعش تستغنى فيها عن الحارس الأساسي للفريق"