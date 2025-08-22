"الخطيب تحرك سريعا".. التصريح الذي تسبب في إيقاف مصطفى يونس

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرار بمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ثلاثة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإلزامه بحذف الفيديوهات المسيئة من على قناته على اليوتيوب، وذلك لما ثبت في حقه من الإساءة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

مصطفى يونس، قد مثل أمام لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وذلك بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، وأقر بوجود بعض الاتهامات والألفاظ غير المناسبة خلال الفيديوهات المذاعة عبر قناته على اليوتيوب، وبعض القنوات التي استضافته، وتعهد بإزالة المحتوى المسيء.

شكوى محمود الخطيب ضد مصطفى يونس

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد تقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد مصطفى يونس، مؤكدًا فيها أنه دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات، خلال استضافته في برامج تلفزيونية، وكذلك نشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على موقع يوتيوب المسماه “مصطفى يونس”.

التصريحات التي تسببت في إيقاف مصطفى يونس

وقال مصطفى يونس في قناته عبر "يوتيوب": "أنا مش بخاف غير من اللي خلقني طول عمري .. وأتمنى يتقدم بلاغ ضدي وأروح النيابة".

وأضاف: "اللي بيحصل ده عمره ما حصل في التاريخ.. وأنا أكتر واحد بيحب الأهلي، ويشرفني إني أتحاكم عشان الأهلي".

وأوضح:" هيقولوا مصطفى يونس اتكلم كلام محدش يقدر يقوله، أنا أروح للنائب العام وأوضح واحد اتنين تلاتة، خاصة بعد ما النسب ارتفعت، كانت 30% وزادت".

واختتم تصريحاته: " أنا بتكلم في اللي يخص الأهلي بس.. ولما ولادي يتقالهم أبوكم اتحبس عشان الأهلي، ده شرف لولادي وشرف ليا، أحسن ما يتقال أبوك كان حرامي أو بيبيع أو بيداري".