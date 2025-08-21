مباريات الأمس
"مافيش مشاكل في التربة”.. أول تعليق من الأهلي على أزمة توقف العمل بالاستاد

07:02 م الخميس 21 أغسطس 2025
    مشروع ستاد الأهلى الجديد
    مشروع ستاد الأهلى الجديد 1
background

كتب - نهى خورشيد

كشف الدكتور سعد الجيوشى، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، ورئيس اللجنة الهندسية لمشروع استاد النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن توقف أعمال الإنشاءات.

وقال الجيوشي في بيان رسمي :"إن ما تردد خلال الساعات الماضية عن توقف الحفر في استاد الأهلي كلام عارٍ تمامًا من الصحة ولا يستند إلى الواقع، والعمل في المشروع يسير على قدم وساق وفق الخطة الزمنية المتفق عليها مع النادي والمدونة في بنود التعاقد".

رئيس اللجنة الهندسية لمشروع استاد الأهلي يؤكد استمرار أعمال الحفر بشكل طبيعي

وطمأن جماهير الأحمر قائلاً:" أن مشروع القرن تتوافر له كل عناصر النجاح بإذن الله، وهناك لجنة هندسية تقوم بالإشراف على المشروع، تضم استشاريين عالميين وآخرين مصريين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة".

وأتم حديثه:" كل الأنظمة المستخدمة في عملية الحفر عالمية وتخضع لمعايير الحداثة والرقمنة، وأن أرض الاستاد تم عمل «جسات» لها على بعد 45 مترًا من قبل، ويتم التعامل مع أنواع الترب بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلة في عملية الحفر".

مشروع ستاد الأهلى الجديد رئيس اللجنة الهندسية بالأهلي سعد الجيوشى ستاد الأهلي
