"في يناير".. وكيل توفيق محمد يكشف لمصراوي حقيقة اقتراب اللاعب من الانتقال للأهلي

05:32 ص الخميس 21 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

كشف محمد سلامة وكيل الظهير الأيسر لفريق بتروجيت توفيق محمد، حقيقة اقتراب اللاعب من الانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبلة.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية، خلال الساعات الماضية التي تشير إلى إتمام اللاعب اتفاقه مع النادي الأهلي، للانضمام إلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2026.

وقال سلامة محمد في تصريحات خاصة لمصراوي: "مازالت هناك مفاوضات من قبل القطبين الأهلي والزمالك وليس الأهلي فقط، للتعاقد مع توفيق محمد الظهير الأيسر لبتروجيت، في يناير المقبل 2026".

وأضاف: "ليس هناك أي اتفاقات رسمية بخصوص انتقال اللاعب إلى أي من الناديين، كما يقال وحتى الآن الأمور ما زالت مجرد مفاوضات مع اللاعب ولم يتم إنهاء أي شئ بشكل رسمي".

واختتم سلامة تصريحاته: "إدارة بتروجيت ليس لديها مانع في رحيل اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2026، والإدارة منفتحة لبيع اللاعب في يناير المقبل".

والجدير بالذكر أن توفيق محمد شارك خلال الموسم الماضي رفقة فريق بتروجيت، في 22 مباراة بمختلف البطولات لم يسجل خلالهم أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

توفيق محمد الدوري المصري توفيق محمد لاعب بتروجيت النادي الأهلي مفاوضات الأهلي مع توفيق محمد
