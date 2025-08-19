الأهلي ينعى والد محمد الشناوي

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة، محمود الخطيب، محمد الشناوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في وفاة والده مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء نعي الأهلي كالتالي: "محمود الخطيب رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى والد الكابتن محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي وافته المنية اليوم إثر حادث أليم".

واختتم: "داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".