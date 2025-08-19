الأمل الوحيد.. نجوم الزمالك السابقون يطلقون استغاثة بشأن أرض 6 أكتوبر

كتبت - هند عواد:

أطلق نجوم الزمالك السابقون استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن سحب أرض فرع النادي في السادس من أكتوبر.

وكانت وزارة الإسكان قد قامت بسحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك، لعدم جدية التنفيذ، وانقضاء المدة المحددة للانتهاء من الإنشاء.

شيكابالا: الزمالك يمتلك تاريخًا مشرفًا

وكتب شيكابالا عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام": "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفتي أحد أبناء نادي الزمالك العريق، يشرفني أن أرفع إلى سيادتكم هذه المناشدة، ونحن نتابع يومًا بعد يوم الجهود العظيمة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادتكم الرشيدة، من أجل ترسيخ مكانة مصر وتعزيز قوتها في مختلف المجالات".

وأضاف: "وكما أوليتم اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القوة الناعمة لمصر، فإن نادي الزمالك، بما يمتلكه من تاريخ مشرف وقاعدة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، يُعد ركيزة مهمة من ركائز هذه القوة الناعمة التي ترفع اسم الوطن عاليًا. وإيمانًا منا بالدور الوطني والرياضي والثقافي الذي يقوم به النادي، فإننا نلتمس من سيادتكم توجيه الرعاية والاهتمام اللازمين، بما يُمكِّن نادي الزمالك من الاستمرار في أداء رسالته ودوره الوطني، ومواصلة مسيرته بما يليق بمكانته وبجمهوره الوفي".

واختتم شيكابالا: "كما نوجّه رسالة إلى جماهير نادي الزمالك الكرام، بضرورة التكاتف والالتفاف حول ناديهم في هذه المرحلة الدقيقة، وتغليب المصلحة العامة للنادي فوق أي اعتبارات أو خلافات شخصية، بما يعكس دائمًا صورة الوفاء والانتماء التي عُرف بها جمهور الزمالك العظيم".

طارق السيد: الأمل الوحيد لتطوير الزمالك

وكتب طارق السيد عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام": "بصفتي أحد أبناء الزمالك، أناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتدخل لحل أزمة أرض نادي الزمالك، وهي الأمل الوحيد لتطوير النادي وإنعاشه".

واختتم: "الزمالك محتاج نظرة رعاية يا سيادة الرئيس من فخامتك، فهو أحد قوى مصر الناعمة التي تحرص فخامتكم دائمًا على دعمها".

تامر عبد الحميد: النادي يمتلك الأوراق القانونية

وكتب تامر عبد الحميد عبر "فيسبوك": "بصفتي أحد أبناء نادي الزمالك، أناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأناشد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل لحل أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، خاصةً أن النادي يمتلك الأوراق القانونية التي تثبت صحة موقفه".

اقرأ أيضًا:

بعد سحب أرض أكتوبر.. بلاغ من مرتضى منصور ضد ممدوح عباس

طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية