القاهرة - مصراوي

علق الكابتن عماد النحاس على موقف الثنائي حسين الشحات وأحمد عبد القادر، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "حارس الأهلي" على قناة الأهلي الرسمية.

وقال النحاس:"جميع اللاعبين جاهزون، والجميع يتدرب بشكل جيد، الكل يدرك أن مشوار الدوري طويل، وليس مسألة فرص فقط، كل اللاعبين لديهم خبرات كبيرة، حسين الشحات لم يشارك، وأحمد بيكهام لم يشارك بعد، وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين لم يشاركوا أيضا، لكنها تملك خبرات يمكن أن تفيد الفريق في الفترة المقبلة".

وأضاف:"من إيجابيات فترة الانتقالات الأخيرة أنها أضافت عناصر جديدة جعلت المستوى بين اللاعبين متقاربا، وهذا يمنح الجهاز الفني خيارات أكبر، وعندما يغيب أحد اللاعبين، لا يشعر الجهاز بالقلق، لأن الجميع يتدرب بجدية، وإن شاء الله، سنكون جاهزين للمباريات المقبلة".

وأوضح النحاس:"ملف مشاركة أحمد عبد القادر هو أمر يخص المدير الفني الكابتن محمد يوسف، وليس لدي أي معلومات بشأنه".

واختتم تصريحاته قائلا:"أنا متفائل بأننا سنظهر بمستوى أفضل، وهذا ما نعمل عليه منذ اليوم الأول، نطمح إلى تحسين الحالة الفنية للفريق، لدينا مسؤولية أكبر في ظل المشاركات الإفريقية، ويجب أن يكون كل اللاعبين على أتم الاستعداد، لأننا مقبلون على فترة مليئة بالمباريات المهمة، والجاهزية الكاملة مطلوبة من الجميع".