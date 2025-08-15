مباريات الأمس
هدف محمد شحاتة يحصد جائزة الأفضل في الجولة الأولى (فيديو)

03:21 م الجمعة 15 أغسطس 2025

محمد شحاتة لاعب الزمالك_7

كتب - محمد القرش:

حصد هدف محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي سجله في مرمى سيراميكا كليوباترا، أفضل هدف بالجولة الأولى بالدوري الممتاز بتصويت الجمهور.

وجاء هدف شحاتة، بعد تسديدة من منتصف ملعب قناة السويس لتسكن الكرة شباك الحارس محمد بسام بعد أن كان متقدما.

وكان الزمالك فاز على سيراميكا بثنائية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، وبفارق 3 نقاط عن المصري المتصدر.

اقرأ أيضًا:

"لا يجوز".. ماذا تقول لائحة الدوري المصري في واقعة قميص محمود مرعي؟ (مستند)

من البيع في الشارع للقاء نيمار ولا تعرف والدتها.. حكاية اللاعبة النيجيرية زلفى عبد العزيز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد شحاتة هدف محمد شحاتة الزمالك الزمالك وسيراميكا محمد بسام
فيديو قد يعجبك:

