هدف محمد شحاتة يحصد جائزة الأفضل في الجولة الأولى (فيديو)

كتب - محمد القرش:

حصد هدف محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي سجله في مرمى سيراميكا كليوباترا، أفضل هدف بالجولة الأولى بالدوري الممتاز بتصويت الجمهور.

وجاء هدف شحاتة، بعد تسديدة من منتصف ملعب قناة السويس لتسكن الكرة شباك الحارس محمد بسام بعد أن كان متقدما.

وكان الزمالك فاز على سيراميكا بثنائية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، وبفارق 3 نقاط عن المصري المتصدر.

