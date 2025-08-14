كتب - نهى خورشيد

أكد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه يعقد عقب كل مباراة محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لمناقشة أحداث اللقاء السابق، سواء انتهى بالفوز أو الخسارة.

وأوضح فيريرا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز، أن تحليل المباريات بعد الانتصار يكون أسهل، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على التواضع بعد الفوز، قائلاً: "ما حدث في المباراة السابقة لن يساعدنا في الفوز بالمباراة المقبلة، علينا أن نغير العقلية سريعاً ونتعلم الدروس ونواصل التطور"

وأضاف المدير الفني: "كل فريق يدخل الملعب ولديه رغبة في الفوز، وعقليتنا تتمثل في ألا تكون رغبة المنافس أكبر من رغبتنا في الانتصار، وعندما تبدأ المباراة لن نسمح بحدوث ذلك، كل مواجهة بالنسبة لنا مهمة، سواء أمام الأهلي أو المقاولون العرب، وندخل كل مباراة بدوافع قوية لحصد النقاط الثلاث".

وفيما يتعلق بمدى استيعاب اللاعبين لفكره التدريبي، أوضح فيريرا: "الموضوع سيستغرق وقتاً كي يستوعب اللاعبون أفكار المدير الفني، وفي الوقت الحالي نحاول أن نتحسن ونتطور من مباراة إلى أخرى، وهذا أمر طبيعي”.

وحول إمكانية إدخال عناصر جديدة في قائمة المباراة المقبلة، قال: "هناك احتمال لتواجد لاعبين جدد في القائمة، وكل شيء وارد، فأنا لا أؤمن بمقولة أن الفريق الفائز لا يجب تغييره، اختيار التشكيل يعتمد على عدة اعتبارات، منها الأداء في المباراة السابقة، وأداء التدريبات، وطبيعة المنافس، بجانب الحالة البدنية والصحية للاعب".

واختتم فيريرا حديثه بالإشادة بجماهير الزمالك قائلاً: "في الإحماء قبل المباراة كنت في غرفة الملابس وأسمع أغاني الجماهير، ورأيتهم قبل نصف ساعة من انطلاق اللقاء وهم يشجعون الفريق، بعد المباراة شاهدت منظر الجماهير وخلفهم لوحة النتيجة بعد الفوز، وهذه صورة مثالية بالنسبة لي، وأتمنى أن تتكرر دائماً وأن نُسعد الجماهير في كل مباراة”.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.