"بيهتفوا للفنانة وزيزو عنده مؤسسة".. جمال عبدالحميد يطلق تصريحات نارية

كتب- محمد خيري:

أكد جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية منافسة الزمالك على البطولات بقوة هذا الموسم، خصوصا في ظل فصل قطاع الكرة عن باقي الأمور الإدارية داخل النادي، مشيرًا إلى أن قيام جون إدوارد المدير الرياضي بصرف المكافآت الخاصة بالفوز على سيراميكا كليوباترا شئ إيجابي، من أجل تحفيز اللاعبين.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "يانيك فيريرا نجح في توظيف اللاعبين، خاصة الشوط الثاني عندما دفع ببعض العناصر الجديدة، واستطاع قراءة منافسه سيراميكا في اللقاء السابق بشكل جيد، ودفع باللاعبين القدامى في بداية اللقاء، وفي الشوط الثاني دفع ببعض الصفقات التي ساهمت في تحقيق الفوز. والمكسب أمر إيجابي في بداية المشوار".

وأضاف: "لاعبو الزمالك قاموا بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وهناك حالة سعادة بين اللاعبين بسبب فيريرا، وشيكو بانزا كان يريد إكمال المباراة وكان حزينا للغاية في لحظة استبداله، وناصر ماهر قدم مستوى جيد أيضا، والمدرب صنع توليفة جيدة في اللقاء".

وتابع: "لم تكن هناك فكرة المعسكرات المغلقة سائدة في بداية مسيرتي، كنا نتجمع في الفندق صباح يوم المباراة، ونتناول وجبة الغداء ثم نتوجه للاستاد، لكن الأمر اختلف مع تطبيق نظام الاحتراف في كل شئ، وفكرة المعسكر المغلق هي الأفضل ويكون تجمع جيد ونتحدث عن المباراة والمنافس وكل شئ".

وزاد: "هناك كيل بمكيالين في عقوبة جمهور الزمالك من رابطة الأندية، ومراقب لقاء الأهلي ومودرن سبورت تجاهل واقعة هتافات الجماهير ضد حسام حسن.. فهل المراقب لم يسمع تلك الهتافات، ونريد معرفة لماذا لم يكتب ذلك في تقريره؟".

وأكمل: "الجمهور كان يغني لناديه في السابق، لكن الآن أصبح يهتف فقط ضد الأندية الآخرى، لابد أن تكون هناك عقوبات ضد الجمهور وليس الأندية، يجب تغيير اللائحة وأن توقع الأندية عليها من جديد".

وأشار إلى أن زيزو ينتمى لمؤسسة حاليا، وهي صاحبة الحق في الرد بشكل واضح على أي تجاوزات، وهناك العديد من اللاعبين صدرت ضدهم تجاوزات كثيرة، وجمهور الزمالك كان يهتف لاحد الفنانات التي خرجت للتأكيد على حبها لنادي الزمالك، وسبق وتم الهتاف ضد شيكابالا كثيرا، وفي النهاية أنا ضد كل التجاوزات".