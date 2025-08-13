رئيس اتحاد اليد بعد التأهل التاريخي: قادرين على تخطي إسبانيا
كتب- محمد خيري:
تحدث خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد على تأهل منتخب الناشئين إلى ربع نهائي كأس العالم لليد.
وقال فتحي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "الوضع أتقعد جدا بالأمس بسبب صغر أعمار اللاعبين وتحت الضغط الجماهيري المصري الكبير ودا شكل ضغط كبير على اللاعبين من أجل تخطي منتخب الدنمارك".
وأضاف: "ما فعلوه بالأمس إنجاز ولدينا سياسة واضحة هي العمل ولدينا بطولة عالم أخرى 2008".
وتابع: "عقب انتهاء البطولة هناك ثلاثة لاعبين سيحترفون في فرنسا ولدينا محترفين في أكبر الأندية الأوروبية في اليد ولدينا مدربين مؤهلين".
وواصل: "تعاقدنا مع المدرب الحالي لمنتخب الناشئين في منصب المدرب العام ولكن الظروف سنحت ان يكون مديرا فنيا للفريق".
واختتم فتحي تصريحاته قائلا: "المنتخب الأسباني لديه طريقة لعب معينة وقادرين على تخطيه".
