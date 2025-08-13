مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

45 55
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

- -
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

إعلان

رئيس اتحاد اليد بعد التأهل التاريخي: قادرين على تخطي إسبانيا

04:30 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

منتخب مصر للشباب لكرة اليد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تحدث خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد على تأهل منتخب الناشئين إلى ربع نهائي كأس العالم لليد.

وقال فتحي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "الوضع أتقعد جدا بالأمس بسبب صغر أعمار اللاعبين وتحت الضغط الجماهيري المصري الكبير ودا شكل ضغط كبير على اللاعبين من أجل تخطي منتخب الدنمارك".

وأضاف: "ما فعلوه بالأمس إنجاز ولدينا سياسة واضحة هي العمل ولدينا بطولة عالم أخرى 2008".

وتابع: "عقب انتهاء البطولة هناك ثلاثة لاعبين سيحترفون في فرنسا ولدينا محترفين في أكبر الأندية الأوروبية في اليد ولدينا مدربين مؤهلين".

وواصل: "تعاقدنا مع المدرب الحالي لمنتخب الناشئين في منصب المدرب العام ولكن الظروف سنحت ان يكون مديرا فنيا للفريق".

واختتم فتحي تصريحاته قائلا: "المنتخب الأسباني لديه طريقة لعب معينة وقادرين على تخطيه".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اليد منتخب اليد منخب مصر لليد كأس العالم لليد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة