"رفقة مرتجي والدماطي".. 10 صورة لحضور الخطيب عزاء والد العامري فاروق

كتب - يوسف محمد:

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على التواجد في عزاء الراحل فاروق العامري، والد الراحل العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء السابق.

وتواجد محمود الخطيب في عزاء الراحل فاروق العمري، الذي أقيم اليوم بمسجد عمر مكرم، رفقة عدد من أعضاء مجلس إدارة الأهلي، على رأسهم "محمد الدماطي، محمد الغزاوي وكذلك خالد مرتجي أمين صندوق القلعة الحمراء.

وكان فاروق العامري رحل عن عالمنا أول أمس الأحد الموافق 10 أغسطس الجاري، حيث كتب هشام العامري عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى الرجل والأب والقدوة فاروق العامري".

والجدير بالذكر أن العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي السابق ونجل الراحل فاروق العامري، كان قد رحل عن عالمنا في يناير من العام الماضي 2024.

أقرأ أيضًا:

"خيبة أمل".. دوناروما يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان برسالة مؤثرة

موعد مباراة منتخب مصر للشباب ضد إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة