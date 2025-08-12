مباريات الأمس
"بينهما صلة قرابة".. خالد مرتجي ينعى علي المصيلحي

01:41 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
    علي مصيلحي في بلده بالشرقية بعد ترك وزارة التموين (1)
    علي مصيلحي في بلده بالشرقية بعد ترك وزارة التموين (4)
    علي مصيلحي في بلده بالشرقية بعد ترك وزارة التموين (5)
    علي مصيلحي في بلده بالشرقية بعد ترك وزارة التموين (6)
    علي مصيلحي في بلده بالشرقية بعد ترك وزارة التموين (7)
    علي مصيلحي في بلده بالشرقية بعد ترك وزارة التموين (2)
    علي مصيلحي في بلده بالشرقية بعد ترك وزارة التموين (11)
    علي مصيلحي في بلده بالشرقية بعد ترك وزارة التموين (9)
    علي مصيلحي في بلده بالشرقية بعد ترك وزارة التموين (3)
    علي مصيلحي في بلده بالشرقية بعد ترك وزارة التموين (8)
    علي مصيلحي في بلده بالشرقية بعد ترك وزارة التموين (10)
    علي مصيلحي في بلده بالشرقية بعد ترك وزارة التموين (15)
    علي مصيلحي في بلده بالشرقية بعد ترك وزارة التموين (12)
نعى خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي وفاة علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وكتب خالد مرتجي عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم:"بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى.. أنعى حبيبي وأخي وزوج إبنة عمي الفقيد الغالي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة طويلة من الإخلاص والاجتهاد والتفاني في خدمة الوطن".

وأضاف أمين صندوق النادي الأهلي:"لقد فقدنا اليوم قيمة وقامة عظيمة، كانت دومًا أهلاً للثقة وتحمل المسئولية..عرفناه دمثاً كريماً صاحب خُلق ودين.. بذل الكثير في سبيل خدمة الوطن وتقديم أيادي العون والمساعدة لكل من طرق بابه".

وأتم مرتجي تدوينته بقوله:"نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضةً من رياض الجنة، وأن يلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

علي المصيلحي وفاة علي المصيلحي خالد مرتجي
