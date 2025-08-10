الأهلي يتقدم بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك
كشف الإعلامي خالد الغندور تقدم النادي الأهلي بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب سب زيزو في مباراتهم ضد سيراميكا كليوباترا.
وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "الأهلي يتقدم بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب سب زيزو".
وأضاف: "يرى الأهلي أن الأخلاقيات هي الأهم ولا يقبل أن يقوم الجمهور بالتطاول على لاعب بهذه الصورة اللا أخلاقية و يطالب بتوقيع العقوبة المناسبة".
يُذكر أن مباراة الزمالك وسيراميكا انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
