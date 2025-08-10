كشف الإعلامي خالد الغندور تقدم النادي الأهلي بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب سب زيزو في مباراتهم ضد سيراميكا كليوباترا.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "الأهلي يتقدم بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب سب زيزو".

وأضاف: "يرى الأهلي أن الأخلاقيات هي الأهم ولا يقبل أن يقوم الجمهور بالتطاول على لاعب بهذه الصورة اللا أخلاقية و يطالب بتوقيع العقوبة المناسبة".

يُذكر أن مباراة الزمالك وسيراميكا انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.