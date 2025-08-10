مباريات الأمس
الدوري البرتغالي

بورتو

- -
22:45

فيتوريا جيماريش

الدوري البرتغالي

إستوريل برايا

- -
20:45

إستريلا

الدوري التركي

طرابزون سبور

- -
21:30

كوجالي سبور

الأهلي يتقدم بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك

06:45 م الأحد 10 أغسطس 2025

شعار الأهلي

background

كشف الإعلامي خالد الغندور تقدم النادي الأهلي بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب سب زيزو في مباراتهم ضد سيراميكا كليوباترا.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "الأهلي يتقدم بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب سب زيزو".

وأضاف: "يرى الأهلي أن الأخلاقيات هي الأهم ولا يقبل أن يقوم الجمهور بالتطاول على لاعب بهذه الصورة اللا أخلاقية و يطالب بتوقيع العقوبة المناسبة".

يُذكر أن مباراة الزمالك وسيراميكا انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو جماهير الزمالك الأهلي الزمالك شكوى الأهلي أخبار الأهلي
