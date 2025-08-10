القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي حقيقة الطلب الصادم الذي تقدم به حارس مرمى الفريق محمد الشناوي عقب التعادل مع مودرن سبورت بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الأولى.

الناقد الرياضي محمد عراقي، قال خلال مشاركته في برنامج "هاتريك" مع الإعلامي محمد المحمدي، مساء أمس السبت:"الشناوي تحدث مع الكابتن محمد يوسف، وأبلغه أنه إذا استمر الوضع بهذا الشكل، فسيرحل عن الفريق في يناير المقبل"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد:"الشناوي لم يتحدث مع أحد ولم يخبره أحد بمشاركته أساسيًا أو بديلًا ولكن التقسيمة التي خاضها الفريق في المران الأخير أظهرت مشاركة مصطفي شوبير أساسيًا أمام مودرت سبورت".

وأردف:"أي لاعب لا يشارك طبيعي يكون حزينًا لكن الشناوي قائد الفريق وعليه مسئولية أخرى كان يقوم بها في المعسكر ليلة المباراة وما بين شوطي المواجهة، وأين يرحل الشناوي لا يوجد سوى الدوري السعودي الذي يسمح بضم حراس أجانب وأغلب الفرق أنهت تعاقداتها هناك.. فهل سيذهب إلى بيراميدز أو الزمالك في مصر!"

.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الشناوي حزينًا لما يتعرض له على مدار ثلاث سنوات كاملة:"يلعب تحت ضغوط وكل تحرك أو كلمة أو حتى نظره لها تفسير، الأخطاء واردة في كرة القدم ولكن الشناوي لم يطلب الرحيل لعدم مشاركته ولكنه قد يذهب أو يفكر في ذلك شهر يناير المقبل إذا ما أُتيحت فرصة بالدوري السعودي".

يذكر أن المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو قد دفع بمصطفى شوبير أساسيًا في مواجهة مودرن سبورت.

