رئيس البنك الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة انتقال محمد فتحي للزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث اللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن حقيقة رحيل لاعب الفريق محمد فتحي لنادي الزمالك بنهاية الموسم، ومفاوضات المدرب طارق مصطفي.

وشهدت الأيام الاخيرة أنباء قوية عن توقيع محمد فتحي لاعب وسط البنك الأهلي للزمالك، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل مجانا لأي فريق.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي نفي اللواء أشرف نصار ما تردد عن توقيع اللاعب محمد فتحي للزمالك ورحيله بنهاية الموسم.

وقال :" اللاعب محمد فتحي سيجدد تعاقده مع البنك الأهلي، وليس صحيحًا رحيله للزمالك".

وعن حقيقة ما تردد عن رغبة الزمالك في التعاقد مع المدرب طارق مصطفي لقيادته قال:" لا هذا غير صحيح".

ويتلقي الزمالك مع نظيره البنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، في مباراة قوية تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة الثانية من الدوري المصري.

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بينما يقبع البنك الأهلي في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.