بعد اتخاذ الأهلي قرارًا بعودته.. من هو أحمد عابدين نجم منتخب الشباب؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي اتخاذهم قراراً بعدم تجديد إعارة لاعبهم أحمد عابدين لصفوف سيراميكا كليوباترا على أن يعود المدافع الشاب للانتظام بصفوف القلعة الحمراء بالموسم المقبل.

وكان اللاعب قد ظهرّ بمستويات مميزة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا للشباب.

اللاعب صاحب الـ 19 عاماً حاليًا كان قد انتقل من صفوف فريق تحت 21 عامًا بوادي دجلة خلال الانتقالات الشتوية بموسم 2020/2021 لصفوف فريق تحت 19 بالأهلي.

وتم تصعيد اللاعب بعد 4 مواسم بفريق تحت 19 بالنادي الأهلي إلى فريق تحت 21 كما تم تصعيده للتدرب رفقة الفريق الأول في مايو 2024 بطلب من المدير الفني السويسري السابق للفريق مارسيل كولر.

كما شارك في مباراتين بالدوري الموسم الماضي 2023ــ2024 بقميص الأهلي كأساسي أمام إنبي بالجولة 33 ومودرن سبورت بالجولة 34 وظهرّ بمستوى طيب.

وانضم اللاعب في سبتمبر الماضي لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة عام بعد التشاور مع مارسيل كولر المدير الفني، والتأكيد على موهبة اللاعب، وفي ذات الوقت منحه الفرصة للمشاركة في المباريات الرسمية بمعدل أكبر على صعيد الدوري الممتاز، لاكتساب الخبرات، خاصة أنه من المواهب التي تتمتع بقدرات بدنية وفنية عالية، ومن العناصر التي يعقد عليها الجهاز الفني الآمال خلال الفترات القادمة في مركز المساك، حسبما أورد الموقع الرسمي للنادي الأهلي حينها.

وشارك اللاعب بقميص سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي بـ 3 مباريات ولكن بمعدل دقائق مشاركة أقل بلغ 87 دقيقة مقارنة بـ 180 دقيقة مع الأهلي.

يذكر أن مسيرة اللاعب مع الأندية كان يصاحبها تواجد كعنصر أساسي بمنتخبات الفئات السنية بمصر.