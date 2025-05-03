"دوري مصري وإنجليزي وإسباني".. مواعيد مباريات اليوم السبت
تقام العديد من المباريات القوية في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم، اليوم السبت الموافق 3 مايو الجاري.
موعد مباريات الدوري المصري
05:00 ـ إنبي VS الجونة
08:00 ـ مودرن سبورت VS غزل المحلة
موعد مباريات الدوري الإنجليزي
02:30 ـ أستون فيلا VS فولهام
05:00 ـ ليستر سيتي VS ساوثهامبتون
05:00 ـ إيفرتون VS إيبسويتش تاون
07:30 ـ أرسنال VS بورنموث
موعد مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً
06:00 ـ تنزانيا VS سيراليون
09:00 ـ مصر VS زامبيا
موعد مباريات الدوري الإسباني
03:00 ـ ألافيس VS أتلتيكو مدريد
05:15 ـ فياريال VS أوساسونا
07:30 ـ لاس بالماس VS فالنسيا
10:00 ـ بلد الوليد VS برشلونة
موعد مباريات تصفيات أمم أفريقيا للمحليين
04:00 ـ مالاو ي VS جنوب أفريقيا
06:00 ـ جامبيا VS الجزائر
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
06:00 ـ ستراسبورج VS باريس سان جيرمان
08:00 ـ تولوز VS رين
10:05 ـ سانت إتيان VS موناكو
موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
07:30 ـ أهلي VS كاوساكاي فورنتال
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
04:00 ـ كالياري VS أودينيزي
04:00 ـ بارما VS كومو
07:00 ـ ليتشي VS نابولي
09:45 ـ إنتر VS هيلاس فيرونا
مواعيد مباريات الدوري الألماني
04:30 ـ مونشنجلادباخ VS هوفنهايم
04:30 ـ يونيون برلين VS فيردر بريمن
04:30 ـ سانت باولي VS شتوتجارت
04:30 ـ لايبزيج VS بايرن ميونخ
07:30 ـ بروسيا دورتموند VS فولفسبورج
فيديو قد يعجبك: