"دوري مصري وإنجليزي وإسباني".. مواعيد مباريات اليوم السبت

تقام العديد من المباريات القوية في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم، اليوم السبت الموافق 3 مايو الجاري.

موعد مباريات الدوري المصري

05:00 ـ إنبي VS الجونة

08:00 ـ مودرن سبورت VS غزل المحلة

موعد مباريات الدوري الإنجليزي

02:30 ـ أستون فيلا VS فولهام

05:00 ـ ليستر سيتي VS ساوثهامبتون

05:00 ـ إيفرتون VS إيبسويتش تاون

07:30 ـ أرسنال VS بورنموث

موعد مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً

06:00 ـ تنزانيا VS سيراليون

09:00 ـ مصر VS زامبيا

موعد مباريات الدوري الإسباني

03:00 ـ ألافيس VS أتلتيكو مدريد

05:15 ـ فياريال VS أوساسونا

07:30 ـ لاس بالماس VS فالنسيا

10:00 ـ بلد الوليد VS برشلونة

موعد مباريات تصفيات أمم أفريقيا للمحليين

04:00 ـ مالاو ي VS جنوب أفريقيا

06:00 ـ جامبيا VS الجزائر

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

06:00 ـ ستراسبورج VS باريس سان جيرمان

08:00 ـ تولوز VS رين

10:05 ـ سانت إتيان VS موناكو

موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

07:30 ـ أهلي VS كاوساكاي فورنتال

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

04:00 ـ كالياري VS أودينيزي

04:00 ـ بارما VS كومو

07:00 ـ ليتشي VS نابولي

09:45 ـ إنتر VS هيلاس فيرونا

مواعيد مباريات الدوري الألماني

04:30 ـ مونشنجلادباخ VS هوفنهايم

04:30 ـ يونيون برلين VS فيردر بريمن

04:30 ـ سانت باولي VS شتوتجارت

04:30 ـ لايبزيج VS بايرن ميونخ

07:30 ـ بروسيا دورتموند VS فولفسبورج