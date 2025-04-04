ميدو لمصراوي: نجلي يمتلك عرضا للاحتراف بالدوري الفرنسي

كتب - مراسل مصراوي:

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط الحالي بالنادي، على أن نجله حسين لاعب مواليد 2007 بالنادي، تلقى عرضا رسميا للانضمام إلى فريق مارسيليا الفرنسي.

وقال ميدو، في تصريحات خاصة لمصراوي: "بعض مسؤولي نادي مارسيليا تحدثوا معي بصفتي لاعبا سابق في الفريق لضم نجلي حسين، خاصة وأنهم يراقبوا اللاعب منذ فترة تمهيدا لضمه".

وأضاف: "العرض الذي تم تقديمه، لا يتعلق بمستوى نجلي في مباراة الأهلي اليوم أو حتى الهدف الذي نجح في تسجيله أيضً في مباراة إنبي الماضية بالدوري".

وتابع: "نجلي حسين يتمتع بقدرات فنية ومهارية عالية، فضلت أن تكون بدايته في الكرة من داخل نادي الزمالك، ثم ينتقل إلى الاحتراف بعد ذلك من بوابة نادي الزمالك سواء إلى مارسيا أو أي نادي آخر".

وكان حسين نجل نجم الزمالك السابق ميدو، تألق اليوم في مباراة الزمالك أمام الأهلي في بطولة الجمهورية مواليد 2001، تمكن من قيادة الفارس الأبيض لتحقيق الفوز على حساب الأهلي بهدف دون مقابل، أحرزه حسين أحمد حسام.

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