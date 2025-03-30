كتب - يوسف محمد:

دائما ما كان برنامج المقالب الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال، مثار جدل وأزمات للكثير من نجوم كرة القدم وبشكل خاص مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وشهدت العديد من الحلقات التي كان أطرافها، نجوم كرة قدم داخل الفارس الأبيض الكثير من الأزمات، سواء بسبب رؤية جماهير الفارس الأبيض بأن رامز جلال يتعمد التقليل والسخرية من النادي أو التقليل أيضًا من لاعبي الفريق.

وبداية الأزمات والجفاف بين جماهير الزمالك ورامز جلال والبرنامج الخاص به، كان "برنامج رامز تحت الصفر"، الذي قدمه الأخير في عام 2108 وتم تصويره في روسيا، بمناسبة وصل المنتخب المصري إلى المونديال في ذلك الوقت، استضاف خلاله عدد من نجوم الدوري المصري، منهم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفارس الأبيض وأحد أساطير النادي، الذي استمر رامز في محاولة استفزازه بشكل مستمر، إلا أن "الأباتشي" استطاع فهم المقلب مبكرا، رفض استكمال الحلقة ودخل في موجة غضب عارمة وسط محاولات من الجميع لإرضائه.

وقام رامز في عام 2019، خلال تقديم برنامجه الرمضاني تحت مسمى "رامز في الشلال"، باستضافة النجم التونسي فرجاني ساسي، الذي كان لاعبا في صفوف الفارس الأبيض آنذاك، لكنه ذهب إلى تصوير البرنامج دون الحصول على إذن من إدارة النادي وهو الأمر الذي أثار غضب المسؤولين داخل القلعة البيضاء، بسبب هذا التصرف من اللاعب.

وظهور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إسماعيل يوسف، في العام ذاته ضيفا في البرنامج، كان له تأثير سلبي كبير، على كل الجماهير البيضاء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لحالة التوتر بين أعضاء المسؤولين داخل النادي في ذلك الوقت ورامز جلال.

ولم تتوقف المشاهد المثيرة للجدل، بين العديد من الأطراف التي ترتبط بنادي الزمالك وبين الممثل المصري رامز جلال، وبرامجه المعتادة في رمضان ففي عام 2020، ظهر طارق حامد نجم الفارس الأبيض آنذاك، في حلقة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، مما أدى إلى غضب رئيس القلعة البيضاء في ذلك الوقت وقرر تغريم حامد نصف مليون جنيه، إلا أنه قام بإلغاء العقوبة بعد ذلك، بعدما أشاد بثبات مستوى اللاعب وعدم تأثره بأي ضغط خارجي.

وفي برنامج "رامز نيفر إند"، الذي تم عرضه في رمضان 2023، خلال وجود الفنان أحمد السقا المعروف بأنه أحد أبرز الفنانين الزملكاوي، وهو الذي كان أحد اللاعبين في صفوف قطاع الناشئين بالنادي، ضيفا في إحدى حلقات البرنامج، قام رامز جلال بالسخرية من ترتيب الزمالك بجدول الدوري في ذلك الوقت.

وخلال العام ذاته، قام رامز جلال باستضافة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي والزمالك السابق، الذي كان يلعب في صفوف المارد الأحمر في ذلك الوقت، ليقوم رامز بتوجيه سؤال للاعب، حول إذا تم وضعه بين خيارين الاعتزال أو العودة للزمالك، ما هو القرار الذي سيتخذه، ليرد عليه لاعب الأهلي السابق بأنه سيقرر الاعتزال، مما أثار غضب جماهير الزمالك في ذلك الوقت، معتبرين ذلك تقليل من شأن ناديهم.

وكان برنامج "رامز نيفر إند"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، أحد أكثر المواسم سخونة للبرنامج مع نجوم كرة القدم، حيث قام باستضافة اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، وخلال تقديم اللاعب في المقدمة لم يستدعي رامز إسم النادي السابق للاعب وهو نادي الزمالك واكتفى بقول "كان يلعب في نادي كده وكده"، ليقوم رئيس نادي الزمالك في ذلك الوقت مرتضى منصور بالإعلان عن تقدمه بشكوى ضد رامز جلال مقدم البرنامج، لسخريته المستمر وتقليله المتعمد من النادي.

وآخر الأزمات التي جمعت بين رامز جلال والجماهير البيضاء، كانت ظهور المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن أمس السبت، ضيفا على برنامج "رامز إيلون مصر"، والإدلاء ببعض التصريحات التي أثارت غضب الجماهير البيضاء، وأهمها تفضيله انضمام أحمد سيد زيزو نجم الزمالك إلى النادي الأهلي.

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