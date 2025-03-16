5 صور لاحتفال مصطفى شلبي المثير للجدل

كتب - نهى خورشيد

أثار مصطفي شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل باحتفاله بعدما سجل الهدف الرابع في شباك سموحة ببطولة كأس مصر.

واحتفل شلبي بهدفه بخلع قميص الزمالك ووضعه راية الكورنر.

وكان البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، استبعد مصطفى شلبي من قائمة الأبيض لمباراة القمة بعد اعتراضه على استبداله أمام مودرن سبورت، مما دفع اللاعب لحذف صورته بقميص النادي من “إنستجرام”، في إشارة إلى استيائه.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي الزمالك حجز مقعده في دور نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على سموحة اليوم برباعية مقابل هدفين.