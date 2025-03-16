مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
15:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
18:30

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

5 صور لاحتفال مصطفى شلبي المثير للجدل

01:05 ص الأحد 16 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    احتفال مصطفى شلبي بعد الهدف
  • عرض 4 صورة
    احتفال مصطفى شلبي بعد الهدف
  • عرض 4 صورة
    احتفال مصطفى شلبي بعد الهدف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أثار مصطفي شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل باحتفاله بعدما سجل الهدف الرابع في شباك سموحة ببطولة كأس مصر.

واحتفل شلبي بهدفه بخلع قميص الزمالك ووضعه راية الكورنر.

وكان البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، استبعد مصطفى شلبي من قائمة الأبيض لمباراة القمة بعد اعتراضه على استبداله أمام مودرن سبورت، مما دفع اللاعب لحذف صورته بقميص النادي من “إنستجرام”، في إشارة إلى استيائه.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي الزمالك حجز مقعده في دور نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على سموحة اليوم برباعية مقابل هدفين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى شلبي الزمالك سموحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد
نشرة الفتاوى| حكم قضاء الصلاة عن المتوفى والطلاق عن طريق الهاتف وأحكام مهمة يوضحها المفتي
وجوه مستبشرة وقلوب فرحة.. 11 لقطات ومشاهد من إفطار المطرية