زوجة علي معلول مريم الزيني عادت لتُثير الجدل بين جمهور الأهلي مجددًا في ظل عدم إعلان الأهلي موقفه النهائي من قيد اللاعب التونسي الدولي بقائمته بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

إصابة علي معلول

علي معلول كان قد تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة الترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة ليتم رفع اسمه من قائمة الأهلي ولكن موقفه حاليًا مرهونًا بعدد الأجانب الذي سيتعاقد معهم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ومن ثمّ قيده بالقائمة من عدمه.

زوجة علي معلول تثير الجدل

زوجة علي معلول نشرت عبر حسابه بمنصة انستجرام Story لأغنية المغني التونسي نوردو التي تحمل اسم "غريبة" وجاء المقطع الذي نشرته كالتالي:"نسيتو الخير مكتوب ورضيت وباقي لمرارة.. قلبي ورميته والمحبة فيكم خسارة".

وهو المقطع الذي ربطه قطاع كبير من جمهور الأهلي بموقف اللاعب التونسي من قيده بالقائمة وذهبوا إلى أن زوجته تقصد أن الأهلي لم يقف بجوار علي معلول ونسى ما قدمه اللاعب خلال مسيرته مع الفريق.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تثير زوجة معلول الجدل بين جمهور الأهلي بمنشور لها عبر حسابها بمنصة انستجرام؛ إذ نشرت مؤخرًا:"لن يترك ربي شخص يقع عليه الظلم وهو في قمة إخلاصه وقوته وعزيمته ولن تكون النهاية مثلما يقال" وغيرها من المنشورات التي توحي بأنها عن زوجها علي معلول.

مسيرة علي معلول مع الأهلي

علي معلول كان قد انضم لصفوف الأهلي في موسم 2016/2017 قادمًا من صفوف الصفاقسي التونسي الذي تم تصعيده للفريق الأول به موسم 08/09 وظلّ بقميصه حتى انتقل لصفوف القلعة الحمراء.

أرقام علي معلول مع الأهلي

علي معلول شارك مع الأهلي منذ انضمامه بـ 287 مباراة سجل خلالها 51 هدفاً وصنع 83 هدفًا، أكثر مما شارك به مع ناديه الأم الصفاقسي الذي ارتدى قميصه بـ 190 مباراة سجل خلالها 39 هدفًا وصنع 43 هدفًا.

بطولات علي معلول مع الأهلي

اللاعب صاحب الـ 35 عاماً حصد مع الأهلي 6 بطولات دوري و 5 بطولات سوبر مصري و 4بطولات كأس مصر و4 بطولات دوري أبطال أفر يقيا وبطولتي سوبر أفريقي.

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