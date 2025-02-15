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"حلم الناس وحلمي".. الدماطي يحكي موقفا مؤثرا مع الخطيب قبل 8 سنوات

01:16 م السبت 15 فبراير 2025

الدماطي يحكي موقفا مؤثرا مع الخطيب قبل 8 سنوات

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كتبت-هند عواد:

روى محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، موقفا مؤثرا جمعه بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، قبل 8 سنوات خلال فترة الانتخابات.

ونشر محمد الدماطي صورته مع الخطيب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "هاقول على قصة عمري ما قلتها قبل كدة، أول مرة قعدت مع الكابتن على الانتخابات كان في يوليو 2017، كانت اللائحة الاسترشادية نزلت وأعلن أنه هينزل انتخابات، أنا اللي بادرت بالمكالمة وعملت بريزنتيشن كاملة عن نقدر نعمل ايه في النادي، وكيفية تنمية الموارد، عملت الكلام ده و أنا مجرد مشجع بيحلم انه يكون موجود في قائمة محمود الخطيب".

وأضاف: "المهم بعد ما خلصت قلت له أنا شايف عشان الناس تصدق كل الوعود الانتخابية دي لازم نقول إن استاد الأهلي هيبقي صعب في المرحلة الحالية و منقدرش نوعد بحاجة عنه، كان ماشي معايا طول القعدة كويس و مبسوط لحد الحتة دي، رد عليا بزعل: "بس ده حلم الناس كلها و حلمي أنا شخصيا".

واختتم تصريحاته: "مقدرش ابداً أحبط الناس و إن شاء الله هنعمله، و على مدار السنين اللي فاتت عمر ما الحلم ده غاب عنه وكان على طول مركز في تحقيقه، و ده بيعكس قد إ]ه الاستاد كان الهدف الأكبر، وإن شاء الله 4 سنوات من اليوم يبقى حاضرا أول مباراة على الاستاد الجديد كرئيس للنادي الأهلي".

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محمد الدماطي النادي الأهلي محمود الخطيب
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