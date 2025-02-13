"بدلة سوداء وكرافت أحمر".. رسالة من الأهلي لنجومه السابقين بشأن مونديال الأندية

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي وجه دعوة رسمية لنجومه السابقين لالتقاط صورة رسمية مع كأس العالم للأندية اليوم بمقر النادي بالجزيرة.

ووصل أمس إلى القاهرة وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومعهم كأس العالم للأندية، من أجل التصوير به داخل النادي الأهلي، بصفته أحد الفرق المشاركة في البطولة.

وقال الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "الأهلي ينتظر نجومه السابقين اليوم في مقر النادي وتم إبلاغهم بأن يكون الحضور بزي رسمي (بدلة سوداء وكرافت أحمر وقميص أبيض)".

وأضاف: "الكأس ظهر في ملعب مختار التتش أمس الأربعاء، والفريق ألتقط صورة رسمية معه ومن ثم تم تصوير الكأس في الأهرامات".

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