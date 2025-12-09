إعلان

مدعم بالشباب.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في كأس العاصمة

كتب : محمد خيري

10:24 ص 09/12/2025
يستهل فريق الزمالك مشواره في دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر عندما يلتقي فريق كهرباء الإسماعيلية اليوم الثلاثاء.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

وتنطلق مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، على ملعب المقاولون العرب في تمام الثامنة مساءً.

ويدخل الزمالك اللقاء في ظل غياب عدد كبير من عناصره الأساسية بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية المختلفة إلى جانب الإصابات، الأمر الذي دفع الجهاز الفني إلى تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين لتعويض النقص العددي في قائمة الفريق خلال هذه المرحلة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعده لتقديم قراءة فنية شاملة لأحداث المباراة ومتغيراتها.

ويأمل الزمالك في تحقيق انطلاقة قوية في البطولة رغم الظروف الصعبة، فيما يسعى كهرباء الإسماعيلية لاستغلال الغيابات البيضاء وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة مبكرة في مشوار دور المجموعات.

الزمالك نادي الزمالك كهرباء الإسماعيلية مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية كأس عاصمة مصر

