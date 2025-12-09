"ينتظر حصوله على الجنسية لإتمام الاتفاق" .. من هو بابلو الصباغ صفقة الأهلي

"مرموش بالنسبة لي من بين أفضل اللاعبين في مانشستر سيتي، أنا أراه كمهاجم وأحيانًا يحصل على دقائق أقل مما يستحق لأن المهاجم الأساسي هو هالاند".. بهذه الكلمات أشاد جوارديولا المدير الفني للسيتي بلاعبه المصري عمر مرموش عقب مباراة سندرلاند.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند

مانشستر سيتي فاز بثلاثية دون رد على ضيفه سندرلاند خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي والتي شهدت مشاركة مرموش لمدة 21 دقيقة.

جوارديولا أوضح في تصريحات نقلتها قناة HaytersTV عبر منصة يوتيوب يوم أمس الإثنين:"مرموش قام بـ4 أو 5 تحركات مذهلة.. وسنرى إن كان سيبدأ أمام ريال مدريد أم لا، كنا نحتاجه أمام سندرلاند.. مرموش بالنسبة لي من بين أفضل اللاعبين في مانشستر سيتي، أنا أراه كمهاجم، وأحيانًا يحصل على دقائق أقل مما يستحق لأن المهاجم الأساسي هو هالاند".

إحصائيات عمر مرموش مع مانشستر سيتي 2025/26

وبالنظر إلى عدد الدقائق التي حصل عليها مرموش مع سيتي خلال الموسم الحالي 2025/26 يعادل قرابة 4 مباريات كاملة ولكن الـ 368 دقيقة التي شارك بها تم توزيعها على 13 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

9 مباريات شارك بها مرموش خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي بمعدل 205 دقيقة لعب صنع خلالها هدفاً.

وفي المقابل شارك لمدة 73 دقيقة بثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا بجانب مباراة واحدة أساسيًا لمدة 90 دقيقة أمام سوانزي في كأس الرابطة وسجل هدفًا بفوز فريقه بثلاثية مقابل هدف.

صاحب الـ 26 عامًا كان قد انضم لصفوف مانشستر سيتي بالانتقالات الشتوية الماضية من آينتراخت فرانكفورت الألماني ليشارك بقميص السماوي بـ 25 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 خلال 1699 دقيقة لعب.

