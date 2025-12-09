مصطفي عبد الرحيم : حسن شحاته وقف معايا بعد إصابتي

بعد تصريحات جوارديولا عنه.. ماذا قدم مرموش مع سيتي خلال الموسم الحالي؟

كتب - محمد الميموني:

كشف مصطفى عبد الرحيم لاعب نادي الإعلاميين السابق، كواليس الإصابة التي تعرض لها، بسبب أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق، في إحدى المباريات الودية.

وقال مصطفى عبد الرحيم٬ في تصريحات خاصة "لمصراوي" اليوم الإثنين :"حسن شحاته ساعتها الوحيد اللي وقف معايا بعد إصابتي الشهيرة وخلى كابتن نادر السيد يقعد معايا أنا وأحمد حسام ميدو".

وأضاف عبدالرحيم:"شرط كابتن حسن شحاته على أحمد حسام ميدو وقاله أقعد راضي لاعب الإعلاميين قبل دخولك المنتخب وبالفعل رحنا كان ساعتها في بطولة الأمم الأفريقية لموسم ٢٠٠٦ وكان كل الجهاز الفني متواجد وقعدنا أنا وميدو وكابتن نادر السيد قولتله أول كلمه أنا أخدت منك فلوس رد قال لا أنا فاكر أنك خد الفلوس اللي بعتها مع والدي".

وتابع لاعب الإعلاميين السابق:"فقلتله طيب ليه ياميدو تطلع تقول على المواقع والتلفزيون أنك أديتني فلوس والكلام ده محصلش تماماً".

وأردف: "في ناس اتكلمت وقالت إني حصلت من أحمد حسام ميدو على مبلغ مالي خمسة ملايين جنيه، ناس قالت إني سافرت ألمانيا علشان أتعالج وده كله كلام مش صح ولو أنا بتاجر بإصابتي مكنش ده بقى حالي".

واختتم عبد الرحيم تصريحاته:"كنت أنتظر فقط كلمة اعتذار من أحمد حسام ميدو مش أكتر، وهذا أمر كان يكفي لشعوري بالتقدير فقط".

