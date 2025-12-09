إعلان

"المتابعة مستمرة".. توصية من مدرب الزمالك بشأن خماسي كأس العرب

كتب : محمد خيري

08:00 ص 09/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (4)
  • عرض 10 صورة
    حسرة أحمد شريف بتعادل الزمالك مع كايزر تشيفز
  • عرض 10 صورة
    حزن لاعبي الزمالك بعد التعادل مع كايزر تشيفز
  • عرض 10 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (11)
  • عرض 10 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (1)
  • عرض 10 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (9)
  • عرض 10 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (8)
  • عرض 10 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (7)
  • عرض 10 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طلب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، تقريرًا شاملًا عن أداء لاعبي الفريق الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العرب، وذلك من أجل تقييم حالتهم الفنية والبدنية بعد انتهاء مشاركاتهم الدولية.

ويتواجد كل من: محمد عواد ومحمود حمدي"الونش" للتواجد مع منتخب مصر، ومحمود بنتايج مع منتخب المغرب، وعدي الدباغ المنضم لمنتخب فلسطين، وسيف الجزيري المتواجد مع منتخب تونس.

ويهدف عبد الرؤوف إلى الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين قبل عودتهم للانتظام في تدريبات الفريق، إضافة إلى تحديد أي احتياجات بدنية أو تأهيلية تمهيدًا للاستفادة منهم بالشكل الأمثل في المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتسلم الجهاز الفني التقرير خلال الساعات المقبلة، قبل اتخاذ القرارات الفنية المتعلقة بمشاركتهم في المباريات القادمة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية اليوم الثلاثاء في بطولة كأس عاصمة مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك مدرب الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة