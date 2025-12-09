"المتابعة مستمرة".. توصية من مدرب الزمالك بشأن خماسي كأس العرب

قرار مفاجيء من نادي بيراميدز قبل ساعات من انطلاق كأس عاصمة مصر

طلب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، تقريرًا شاملًا عن أداء لاعبي الفريق الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العرب، وذلك من أجل تقييم حالتهم الفنية والبدنية بعد انتهاء مشاركاتهم الدولية.

ويتواجد كل من: محمد عواد ومحمود حمدي"الونش" للتواجد مع منتخب مصر، ومحمود بنتايج مع منتخب المغرب، وعدي الدباغ المنضم لمنتخب فلسطين، وسيف الجزيري المتواجد مع منتخب تونس.

ويهدف عبد الرؤوف إلى الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين قبل عودتهم للانتظام في تدريبات الفريق، إضافة إلى تحديد أي احتياجات بدنية أو تأهيلية تمهيدًا للاستفادة منهم بالشكل الأمثل في المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتسلم الجهاز الفني التقرير خلال الساعات المقبلة، قبل اتخاذ القرارات الفنية المتعلقة بمشاركتهم في المباريات القادمة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية اليوم الثلاثاء في بطولة كأس عاصمة مصر.