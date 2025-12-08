إعلان

"هنأه الوزير بمكالمة فيديو".. من هو المصري محمد السيد الذي توّج بميدالية ذهبية على حساب إسرائيل؟

كتب : مصطفى الجريتلي

04:44 ص 08/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    البطل الأولمبي محمد السيد
  • عرض 4 صورة
    وزير الرياضة يهنئ البطل المصري الأولمبي محمد السيد
  • عرض 4 صورة
    وزير الرياضة يهنئ البطل المصري الأولمبي محمد السيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توّج البطل الأولمبي المصري محمد السيد مساء يوم أمس الأحد بالميدالية الذهبية لكأس العالم لسلاح الإيبيه المقامة في كندا بعد فوزه على لاعب إسرائيل بنتيجة 15–5.

وأعرب الوزير، في تهنئة هاتفية وجهها للبطل عبر مكالمة فيديو، عن فخره واعتزازه بالمستوى المتميز الذي قدّمه اللاعب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس قدرته على المنافسة العالمية ويمثل إضافة جديدة لسجل إنجازات الرياضة المصرية.

من هو البطل الأولمبي المصري محمد السيد ؟

وبدأ محمد السيد مسيرته مع اللعبة منذ الصغر إذ ينتمي لعائلة رياضية فوالدته كانت عضو بمجلس إدارة اتحاد السلاح ووالده هو مدربه الحالي.

صاحب الـ 22 عاماً شارك في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ولكنه ودع من دور ربع النهائي قبل أن يبزغ نجمه دوليًا في أولمبياد باريس 2024، فحصل على ميدالية برونزية في منافسات سيف المبارزة للرجال.

وتوّج كذلك محمد السيد بالميدالية الذهبية في منافسات سيف المبارزة الفردي للرجال في ألعاب البحر المتوسط 2022.

اقرأ أيضًا:

"عادت مرة أخرى بسبب صورة".. أزمات محمد صلاح وساديو ماني

بينهم مورينيو.. 3 أزمات لـ محمد صلاح مع المدربين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد السيد أشرف صبحي وزير الرياضة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق
وزير الرياضة: واقعة وفاة السباح يوسف كشفت إهمالاً إجرائياً رغم توافر الكود الطبي
هل تقدم مستثمر لشراء الأرض؟.. وزير الإسكان يكشف السبب وراء سحب أرض الزمالك
وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع "وسط البلد".. وهذا موقف أرض "الحزب الوطني"