توّج البطل الأولمبي المصري محمد السيد مساء يوم أمس الأحد بالميدالية الذهبية لكأس العالم لسلاح الإيبيه المقامة في كندا بعد فوزه على لاعب إسرائيل بنتيجة 15–5.

وأعرب الوزير، في تهنئة هاتفية وجهها للبطل عبر مكالمة فيديو، عن فخره واعتزازه بالمستوى المتميز الذي قدّمه اللاعب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس قدرته على المنافسة العالمية ويمثل إضافة جديدة لسجل إنجازات الرياضة المصرية.

من هو البطل الأولمبي المصري محمد السيد ؟

وبدأ محمد السيد مسيرته مع اللعبة منذ الصغر إذ ينتمي لعائلة رياضية فوالدته كانت عضو بمجلس إدارة اتحاد السلاح ووالده هو مدربه الحالي.

صاحب الـ 22 عاماً شارك في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ولكنه ودع من دور ربع النهائي قبل أن يبزغ نجمه دوليًا في أولمبياد باريس 2024، فحصل على ميدالية برونزية في منافسات سيف المبارزة للرجال.

وتوّج كذلك محمد السيد بالميدالية الذهبية في منافسات سيف المبارزة الفردي للرجال في ألعاب البحر المتوسط 2022.

