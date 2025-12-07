إعلان

ضمنهم أبو تريكة وحازم إمام.. مصطفي عبد الرحيم: مفيش لاعب وقف معايا بعد إصابتي

كتب ـ محمد الميموني

06:44 م 07/12/2025
كشف مصطفى عبد الرحيم لاعب نادي الإعلاميين السابق، كواليس الإصابة التي تعرض لها، بسبب أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، في إحدى المباريات الودية.

وقال عبد الرحيم خلال حوار أجراه مع مصراوي: "المنتخب كان كله عمالقة، مافيش لاعب قالي أنت حصلك إيه بعد الإصابة، وكان في أسماء كبيرة مثل أبو تريكة وحازم إمام وغيرهم".

وأضاف عبد الرحيم: "الإصابة دي عرفتني إن معظم الناس بتاخد اللقطة، يعني النهاردة كله بيروح العزاء للناس المشهورة عشان بعضهم يأخذ اللقطة، وساعتها مكنش فيه سوشيال ميديا فمحدش يسأل عليا".

وزاد: "كل اللي حصل ده عشان رقصت لاعب ولبسته (كوبري)، تكسره وتنهي حياته وحلمه ومستقبله مش ممكن خالص".

وواصل: "في ناس اتكلمت وقالت إني حصلت من أحمد حسام ميدو على مبلغ مالي خمسة ملايين جنيه، وناس قالت إني سافرت ألمانيا علشان أتعالج، وده كله كلام مش صح، ولو أنا بتاجر بإصابتي مكنش ده بقى حالي".

واختتم عبد الرحيم تصريحاته: "كنت أنتظر فقط كلمة اعتذار من أحمد حسام ميدو مش أكتر، وهذا أمر كان يكفي لشعوري بالتقدير فقط".

مصطفى عبد الرحيم ميدو أحمد حسام ميدو أبو تريكة حازم إمام

