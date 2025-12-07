إعلان

الزمالك يعلن خطوة متبقية قبل إعلان القرار النهائي بخصوص أرض أكتوبر

كتب : مصطفى الجريتلي

02:37 ص 07/12/2025
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
    أرض الزمالك
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
    أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

قال هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنهم لم يتلقوا رد رسمي بعدم عودة الأرض التي كان يمتلكها النادي بمنطقة السادس من أكتوبر.

وأضاف نصر في تصريحات لقناة الزمالك مساء السبت:"الملف من جانب التحقيقات قد اكتمل وما يتبقى هو كتابة التقرير النهائي قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى أنهم يعملون كذلك على تأسيس شركة للكرة:"نعمل على مسارات أخرى بخلاف الأرض، ونحن في طريقنا لاستلام الموافقة على مقترح شركة الكرة، وسنحدد نسب المشاركة وطرح نسبة للجمهور والأسماء المقترحة وعدة أمور آخرى".

وأتم نصر تصريحاته بقوله:"هناك مشاكل داخل النادي وهذا أمر لا شك به ولكن أرجو من الجماهير عدم تصديق الشائعات المنتشرة".

