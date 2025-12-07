الزمالك يعلن خطوة متبقية قبل إعلان القرار النهائي بخصوص أرض أكتوبر

قال هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنهم لم يتلقوا رد رسمي بعدم عودة الأرض التي كان يمتلكها النادي بمنطقة السادس من أكتوبر.

وأضاف نصر في تصريحات لقناة الزمالك مساء السبت:"الملف من جانب التحقيقات قد اكتمل وما يتبقى هو كتابة التقرير النهائي قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى أنهم يعملون كذلك على تأسيس شركة للكرة:"نعمل على مسارات أخرى بخلاف الأرض، ونحن في طريقنا لاستلام الموافقة على مقترح شركة الكرة، وسنحدد نسب المشاركة وطرح نسبة للجمهور والأسماء المقترحة وعدة أمور آخرى".

وأتم نصر تصريحاته بقوله:"هناك مشاكل داخل النادي وهذا أمر لا شك به ولكن أرجو من الجماهير عدم تصديق الشائعات المنتشرة".

