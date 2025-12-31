مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

من "لا يوجد مانع" لـ"رؤية فنية".. تناقض تصريحات شوبير بشأن انتقال حامد حمدان إلى الأهلي

كتب : هند عواد

12:21 ص 31/12/2025
    حامد حمدان (2)
    حامد حمدان (3)
    حامد حمدان (5)
    حامد حمدان (6)
    حامد حمدان (7)
    حامد حمدان (8)
    حامد حمدان (4)

كتبت-هند عواد:

تناقضت تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، بشأن موقف الدنماركي ييس توروب مدرب الأحمر، من التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجيت.

ففي يوم 14 ديسمبر الحالي، قال شوبير عبر برنامجه "الناظر" المذاع على فضائية النهار، إنه هناك اجتماع ثلاثي حدث بين محمود الخطيب رئيس الأهلي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ومدرب الفريق.

وقال: "تم مناقشة خطة تدعيم الفريق، في الانتقالات القادمة توروب أكد أن الأولوية الأولى هي التعاقد مع مهاجم بمواصفات خاصة وظهير أيسر ومدافع ولا يوجد مانع في لاعب في وسط الملعب، وهنا الكلام على حامد حمدان".

وأمس 30 ديسمبر، وبعد نحو 15 يوما من تصريحه واقتراب حامد حمدان من الانتقال إلى بيراميدز، كتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "بوضوح ومنعا للاجتهادات عدم ضم حامد حمدان كان رؤية فنية للمدرب فقط لا غير".

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. مصر تتحرك رسميًا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2028

"استبعاد الكبار".. تشكيل الأهلي في مواجهة المقاولون بكأس العاصمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير الأهلي حامد حمدان بتروجيت

أخبار كأس الأمم الأفريقية

