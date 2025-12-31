كتبت-هند عواد:

تناقضت تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، بشأن موقف الدنماركي ييس توروب مدرب الأحمر، من التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجيت.

ففي يوم 14 ديسمبر الحالي، قال شوبير عبر برنامجه "الناظر" المذاع على فضائية النهار، إنه هناك اجتماع ثلاثي حدث بين محمود الخطيب رئيس الأهلي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ومدرب الفريق.

وقال: "تم مناقشة خطة تدعيم الفريق، في الانتقالات القادمة توروب أكد أن الأولوية الأولى هي التعاقد مع مهاجم بمواصفات خاصة وظهير أيسر ومدافع ولا يوجد مانع في لاعب في وسط الملعب، وهنا الكلام على حامد حمدان".

وأمس 30 ديسمبر، وبعد نحو 15 يوما من تصريحه واقتراب حامد حمدان من الانتقال إلى بيراميدز، كتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "بوضوح ومنعا للاجتهادات عدم ضم حامد حمدان كان رؤية فنية للمدرب فقط لا غير".

