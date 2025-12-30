الغندور: رسميا منتخب مصر يواجه هذا الفريق في ثمن نهائي أمم أفريقيا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن منافس منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله رسميًا إلى الدور ثمن النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليصبح أول المنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "رسميًا.. مصر ستواجه منتخب بنين في دور الـ16، مع وجود احتمالات أخرى تتعلق بالمنتخبات صاحبة المركز الثالث، وهي السودان وموزمبيق وبنين، والأقرب أن يكون منتخب أنجولا".

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته في دور الـ16 مساء يوم الإثنين الموافق 5 يناير، على ملعب أدرار بمدينة أغادير.