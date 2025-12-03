"ليه سبته يفسخ؟ وترجعوا تزعلوا".. شوبير يفتح النار على مجلس الزمالك

فتح الإعلامي أحمد شوبير النار على مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد فسخ عقد المغربي صلاح مصدق لاعب الفريق الأبيض، لعدم حصوله على كامل مستحقاته.

قال شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "أنا الحقيقة مش عارف، يعني هل في فرصة لعودة صلاح مصدق للزمالك مرة أخرى ولا مفيش فرصة؟ أنا أعتقد إنه ممكن يكون في فرصة".

وأضاف: "الزمالك بيحاول يعمل اتصالات مع اللاعب للوصول لحل ودي معاه، عشان ما يصعّدش وما يشتكيش. طب هل هو هياخد المستحقات المتأخرة وما يطالبش بعقده بالكامل، ولا هيعمل شكوى ضد النادي ويعملوا مخلصات ويقفلوا الملف ده؟".

وأكمل: "هو هنا السؤال: إذا كانت الظروف في إيده بتقول إنه ياخد عقده بالكامل، واللوائح في صفه، طب إنت ما اديتوش ليه مستحقاته وهو موجود أصلًا وهو بيلعب؟".

وتابع: "وترجعوا تزعلوا لما نتكلم ونقول كلمتين! الله، هو في إيه يا جماعة؟ ما إنت برضه لازم تكون دارس حساباتك كلها وخطواتك كلها أول بأول، وإنت يعني بتتعاقد أو وإنت بتفسخ. ما هو اللاعب عنده عقد وعنده مستحقات، قاعد يقولك: اديني مستحقاتي، اديني مستحقاتي".

واختتم تصريحاته: "إنت اعتمدت إن ده صلاح مصدق ده جميل، لكن هو مش متربي في الزمالك يعني. ودايمًا بقول: لا هو متربي في الزمالك ولا وسام أبو علي كان متربي في الأهلي. دول لاعيبة محترفين، لاعيبة أكل عيشهم كرة القدم. محدش يزعل من هذا الأمر".