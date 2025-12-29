مباريات الأمس
"إنا لله وإنا إليه راجعون".. الغندور يعلن وفاة أسطورة غزل المحلة

كتب : محمد خيري

10:20 ص 29/12/2025

الإعلامي خالد الغندور

نعى الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، وفاة الكابتن صابر عيد، أحد أساطير نادي غزل المحلة خلال جيله الذهبي، والذي وافته المنية اليوم.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "البقاء لله.. وفاة الكابتن صابر عيد نجم نادي غزل المحلة، وشقيق خالد عيد لاعب المحلة ومنتخب مصر".

وأضاف: "ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويُعد الراحل من أبرز نجوم نادي غزل المحلة، حيث ترك بصمة مميزة في تاريخ النادي، وكان أحد العناصر المؤثرة في مسيرته خلال فترة ازدهاره.

